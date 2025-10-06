«Лента» прекратила сотрудничество с Reckitt из-за условий соглашения

Российский ритейлер «Лента» прекратит сотрудничество с производителем бытовой химии Reckitt из-за условий соглашения. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что причиной стали непрозрачные условия, не обеспечивающие «стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ретейлера».

«Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества», — говорится в сообщении.

«Лента» предложила Reckitt модель «net-net» модель, которая предполагает отказ от бонусов, выплачиваемых торговой сети поставщиком, однако поставщик отказался переходить на нее. В настоящее время условия поставщика вынуждают «Ленту» работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя. При этом сеть ожидала компенсации затрат через бонусы.

10 сентября «Коммерсантъ» писал, что сеть «Фасоль», которую в России развивает немецкая Metro, по состоянию на июль 2025 года сократилась почти на 9% год к году.

С таким снижением компания столкнулась несмотря на то, что в сфере продуктового ритейла наблюдается активный рост франшиз.

Ранее «Пятерочка» заявила о планах увеличить в 2025 году число франчайзинговых точек до 700.