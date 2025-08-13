Акционеры ОТП Банка могут получить почти 16 млрд рублей дивидендов

Совет директоров ОТП Банка рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года. Размер выплат может составить 0,0557 рублей на одну акцию, отметили на сайте Frank Media.

Общее число обыкновенных именных акций банка составляет 279 788 785 310 штук.

Выплата дивидендов может быть произведена за счет части прибыли, полученной банком по итогам первого полугодия текущего года. Общий объем средств, которые банк имеет возможность направить на эти цели, оценивается в 15,6 млрд рублей.

Ранее на сайте Frank Media сообщалось, что в 2024 году на выплату промежуточных и финальных дивидендов банк направил 22,8 млрд рублей. Из них 16,8 млрд рублей были взяты из чистой прибыли за прошлый год, остальная сумма — из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

По данным отчетности, микрофинансовая организация «ОТП Финанс», входящая в международную финансовую группу OTP Group, также активно направляет средства на выплату дивидендов. В частности, в 2024 году объем таких выплат составил 7,4 млрд рублей, а за первое полугодие 2025 года -4,9 млрд рублей.

Согласно данным МСФО, чистая прибыль ОТП Банка по в 2024 году достигла 33,1 млрд рублей. По версии Frank RG, банк занимает лидирующие позиции на рынке POS-кредитования, а также входит в топ-10 по автокредитам и кредитам наличными.

Кроме того, согласно рэнкингу «Интерфакс-100», кредитная организация занимает 21-е место по размеру активов, несмотря на отсутствие корпоративного кредитования.