Россияне рассказали, что даст им бессмертие

Каждый двадцать пятый опрошенный россиянин ждет бессмертия от технологий

Каждый двадцать пятый опрошенный россиянин (4%) уверен, что технологии смогут сделать людей бессмертными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией Новостей, Науки, Hi-Tech Mail и II Международным симпозиумом «Создавая будущее» (есть у «Газеты.Ru»).

22% полагают, что технологии не повлияют на продолжительность жизни. По мнению 72%, продолжительность жизни увеличится значительно или незначительно.

Более половины опрошенных россиян (53%) считают, что внедрение технологий в медицину принесет новые возможности, а 6% — угрозы. 39% считают, что их внедрение несет в равной степени, как возможности, так и угрозы для человечества.

55% участников опроса ожидают, что наибольшую пользу сфере медицины принесет персонализированное лечение.

«Будущее медицины — это персонализация. Люди по-разному метаболизируют лекарства. У одних ферменты печени быстро разрушают препарат, и стандартная доза оказывается слишком маленькой. У других, наоборот, обычная дозировка может вызвать побочные эффекты. Это особенно важно для противоопухолевых средств, антикоагулянтов или антидепрессантов. Генетический анализ позволяет заранее предсказать такие реакции и назначить персонализированную дозу», — отметил сотрудник научно-исследовательского центра LIFT, врач-онколог, кандидат медицинских наук Айрат Билялов.

Он добавил, что такой подход поменяет и профилактику, так как благодаря генетическим маркерам можно оценивать индивидуальные риски, от сердечно-сосудистых до онкологических. Подбор стратегии заранее позволит раньше начать скрининг, точечно контролировать холестерин и давление, подобрать питание и нагрузку, которые действительно будут работать для конкретного человека, заключил Билялов.

По мнению опрошенных, основные медицинские риски для человечества связаны с генетическим редактированием (65%), искусственным интеллектом (57%), контролем за активностью генов (45%) и роботизацией (41%).

В опросе приняли участие свыше 7 тыс. человек из более чем 50 регионов России.

Ранее стало известно, сколько россиян верят в «восстание машин».