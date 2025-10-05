Россиянам напомнили о последствиях неуплаты налогов к 1 декабря

Сенатор Епишин предупредил о пени и удержаниях из зарплаты за долги по налогам

Зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин сообщил в беседе с ТАСС, что россиянам, не оплатившим налоги в установленный срок, могут начислить пени и удерживать часть заработной платы для погашения долга.

Сенатор напомнил, что физические лица обязаны ежегодно оплачивать имущественные налоги — транспортный, земельный и на недвижимость, а также НДФЛ с доходов от вкладов, если сумма процентов превышает необлагаемый лимит. За 2024 год эти платежи необходимо внести не позднее 1 декабря 2025 года.

По словам Епишина, с 2 декабря на сумму задолженности начнет автоматически начисляться пеня в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если долг сохраняется долгое время, налоговая служба вправе обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность или обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счет ее погашения.

Он также отметил, что оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС или портале госуслуг, онлайн-сервисы банков, а также по бумажным квитанциям в отделениях банков и почтовой связи.

Епишин подчеркнул, что если платеж направлен до конца дня 1 декабря, пеня начисляться не будет, так как срок уплаты считается соблюденным.

