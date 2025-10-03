На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают резкого роста займов в ломбардах

Экономист Тулупникова: займы россиян в ломбардах вырастут на 30% к концу года
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Число займов россиян в ломбардах под залог имущества вырастет на 30% к концу года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

«До конца 2025 года тенденция роста спроса на услуги ломбардов сохранится. Допускаю, что к концу года количество оформленных займов вырастет примерно на 30%. ЦБ, проводя жесткую денежно-кредитную политику, способствовал снижению спроса россиян на кредиты. Банки повышали ставки по кредитам и ужесточали условия кредитования. Потому логично, что часть граждан обратили свое внимание на ломбарды. Популярность ломбардов выросла, даже несмотря на высокие ставки (иногда более 100% годовых) и риск потерять имущество, особенно при просрочке. Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост цен на золото, и некоторые россияне этим воспользовались, взяв займы под залог ювелирных украшений», — отметила Тулупникова.

Она добавила, что одной из причин роста популярности займов в ломбардах стало то, что банки теряют доверие клиентов, особенно среди обеспеченных граждан. Связано это и с тем, что банки все чаще отказывают в кредитах, и со все еще активно циркулирующими слухами о заморозке вкладов, уверена экономист.

По ее мнению, в глобальном смысле растущий спрос на финансовые услуги ломбардов может служить индикатором снижения финансового благополучия населения, особенно в периоды нестабильной экономической ситуации. Ломбарды традиционно являются последним прибежищем финансово неблагополучных граждан, заключила Тулупникова.

В первом полугодии 2025 года количество займов россиян в ломбардах под залог имущества выросло на 16% и достигло 9,3 млн договоров, сообщили в ЦБ РФ 29 сентября. В 2024 году совокупная прибыль рынка российских ломбардов уже выросла на 73% и дошла до 8,8 млрд рублей. Всего в прошлом году ломбарды выдали россиянам займы на 302 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще интересоваться своей кредитной историей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами