В России ожидают резкого роста займов в ломбардах

Число займов россиян в ломбардах под залог имущества вырастет на 30% к концу года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики Университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

«До конца 2025 года тенденция роста спроса на услуги ломбардов сохранится. Допускаю, что к концу года количество оформленных займов вырастет примерно на 30%. ЦБ, проводя жесткую денежно-кредитную политику, способствовал снижению спроса россиян на кредиты. Банки повышали ставки по кредитам и ужесточали условия кредитования. Потому логично, что часть граждан обратили свое внимание на ломбарды. Популярность ломбардов выросла, даже несмотря на высокие ставки (иногда более 100% годовых) и риск потерять имущество, особенно при просрочке. Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост цен на золото, и некоторые россияне этим воспользовались, взяв займы под залог ювелирных украшений», — отметила Тулупникова.

Она добавила, что одной из причин роста популярности займов в ломбардах стало то, что банки теряют доверие клиентов, особенно среди обеспеченных граждан. Связано это и с тем, что банки все чаще отказывают в кредитах, и со все еще активно циркулирующими слухами о заморозке вкладов, уверена экономист.

По ее мнению, в глобальном смысле растущий спрос на финансовые услуги ломбардов может служить индикатором снижения финансового благополучия населения, особенно в периоды нестабильной экономической ситуации. Ломбарды традиционно являются последним прибежищем финансово неблагополучных граждан, заключила Тулупникова.

В первом полугодии 2025 года количество займов россиян в ломбардах под залог имущества выросло на 16% и достигло 9,3 млн договоров, сообщили в ЦБ РФ 29 сентября. В 2024 году совокупная прибыль рынка российских ломбардов уже выросла на 73% и дошла до 8,8 млрд рублей. Всего в прошлом году ломбарды выдали россиянам займы на 302 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще интересоваться своей кредитной историей.