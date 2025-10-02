Россияне стали намного чаще интересоваться своей кредитной историей

Количество поисковых запросов россиян по поводу кредитной истории в интернете достигло 6,65 млн в январе-августе 2025 года (+17,3% за год и +25,2% за два года). Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Там отмечается, что темп прироста интереса россиян к поиску информации о кредитных историях в 2025 году относительно 2024 года (+17,3%) оказался в 2,5 раза выше, чем в 2024 году относительно 2023 года (+6,8%).

В исследовании говорится, что резкий рост интереса россиян к кредитным историям в 2025 году возник из-за сложностей с получением займов из-за ужесточившегося регулирования. Россиянам стали реже одобрять кредиты, и они стали чаще искать сведения о кредитных историях, подчеркивается в исследовании.

«Еще один фактор — рост востребованности кредитной истории в жизни граждан в целом: сейчас она может понадобиться при устройстве на работу, обращении в страховую компанию, использовании сервисов каршеринга. Также сказывается и общий рост финансовой грамотности и культуры населения в целом», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Кредитная история — это досье о том, как человек пользовался кредитами, займами и другими финансовыми продуктами. В ней отражаются:

все оформленные кредиты, займы, ипотеки, кредитные карты, факты своевременного погашения или просрочек, информация о текущих долгах, данные о поручительствах, а также запросы банков и организаций, которые интересовались вашей историей. Кредитная история в специальных организациях — бюро кредитных историй (БКИ). Банки и микрофинансовые компании передают туда данные о заемщиках. Проверить свою кредитную историю бесплатно можно раз в год через «Госуслуги» или напрямую в бюро.

