Бизнес сможет оплачивать покупки у партнеров Альфа-Банка в кредит

Альфа-Банк запустил сервис, позволяющий бизнесу любого масштаба оплачивать покупки у партнеров банка онлайн за счет кредитных средств, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря сервису клиент на площадке продавца добавляет в корзину товары или услуги, выбирает опцию «Купить в кредит» и подписывает документы с помощью электронной подписи. В Альфа-Банке отметили, что процесс оформления проходит в онлайн-формате и занимает не более 5 минут. Продавец получит оплату сразу, а покупатель будет погашать кредит ежемесячно по удобному графику.

В сервисе покупатели могут выбрать несколько кредитных предложений, среди которых бизнес-рассрочка, открытие новой возобновляемой кредитной линии и другие.

В Альфа-Банке добавили, что сервис предоставляется бесплатно для партнеров и предполагает комиссионное вознаграждение.

«Для малого бизнеса доступ к онлайн-оплате в кредит — это не просто дополнительная опция, а важный фактор устойчивости и роста. Когда предприниматель может предложить своим партнерам гибкие условия оплаты, он получает конкурентное преимущество, увеличивает средний чек и расширяет клиентскую базу», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Он добавил, что в текущих экономических условиях подобные инструменты становятся стратегически важными.

«Они позволяют быстрее оборачивать средства, инвестировать в развитие и масштабировать бизнес. Для предпринимателей сервис онлайн-оплаты в кредит — это новый уровень финансовой гибкости», — сказал Осин.

Подключиться к сервису можно через API или в личном кабинете партнера.