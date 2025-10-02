На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бизнес сможет оплачивать покупки у партнеров Альфа-Банка в кредит

Альфа-Банк запустил сервис онлайн-оплаты в кредит для бизнеса
true
true
true
close
Shutterstock

Альфа-Банк запустил сервис, позволяющий бизнесу любого масштаба оплачивать покупки у партнеров банка онлайн за счет кредитных средств, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря сервису клиент на площадке продавца добавляет в корзину товары или услуги, выбирает опцию «Купить в кредит» и подписывает документы с помощью электронной подписи. В Альфа-Банке отметили, что процесс оформления проходит в онлайн-формате и занимает не более 5 минут. Продавец получит оплату сразу, а покупатель будет погашать кредит ежемесячно по удобному графику.

В сервисе покупатели могут выбрать несколько кредитных предложений, среди которых бизнес-рассрочка, открытие новой возобновляемой кредитной линии и другие.

В Альфа-Банке добавили, что сервис предоставляется бесплатно для партнеров и предполагает комиссионное вознаграждение.

«Для малого бизнеса доступ к онлайн-оплате в кредит — это не просто дополнительная опция, а важный фактор устойчивости и роста. Когда предприниматель может предложить своим партнерам гибкие условия оплаты, он получает конкурентное преимущество, увеличивает средний чек и расширяет клиентскую базу», — отметил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Он добавил, что в текущих экономических условиях подобные инструменты становятся стратегически важными.

«Они позволяют быстрее оборачивать средства, инвестировать в развитие и масштабировать бизнес. Для предпринимателей сервис онлайн-оплаты в кредит — это новый уровень финансовой гибкости», — сказал Осин.

Подключиться к сервису можно через API или в личном кабинете партнера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами