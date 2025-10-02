Суд взыскал в доход государства холдинг «КДВ групп»

Тверской суд Москвы по просьбе Генеральной прокуратуры России принял решение изъять в доход государства холдинг «КДВ Групп» («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve), который принадлежит бизнесмену Денису Штенгелову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным надзорного ведомства, капитализация «КДВ Групп» оценивается в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовая прибыль — в 139 млрд рублей.

Столичный суд 1 октября признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением.

По данным Генпрокуратуры, Штенгеловы выводили средства за рубеж и поддерживали экономики «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине, а также украинские формирования. Общая сумма вывода оценивалась более чем в 21 млрд рублей. В настоящее время бизнесмены находятся за пределами России. Защита настаивает на отсутствии доказательств и намерена обжаловать решение.

