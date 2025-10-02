На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд взыскал в доход государства холдинг «КДВ групп»

Московский суд взыскал в доход России холдинг «КДВ групп» бизнесмена Штенгелова
true
true
true
close
Павел Стефанский/РИА Новости

Тверской суд Москвы по просьбе Генеральной прокуратуры России принял решение изъять в доход государства холдинг «КДВ Групп» («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve), который принадлежит бизнесмену Денису Штенгелову. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным надзорного ведомства, капитализация «КДВ Групп» оценивается в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд рублей, а валовая прибыль — в 139 млрд рублей.

Столичный суд 1 октября признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением.

По данным Генпрокуратуры, Штенгеловы выводили средства за рубеж и поддерживали экономики «недружественных стран», в частности США и Австралии, которые поставляли оружие Украине, а также украинские формирования. Общая сумма вывода оценивалась более чем в 21 млрд рублей. В настоящее время бизнесмены находятся за пределами России. Защита настаивает на отсутствии доказательств и намерена обжаловать решение.

Ранее россиянин украл у московской компании $3 млн и перечислил деньги ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами