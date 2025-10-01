На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые подорожавшие в сентябре товары

ICE: платина стала самым подорожавшим товаром в мире за сентябрь
true
true
true
close
Shutterstock

Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

По данным бирж, стоимость этого металла за месяц выросла на 16,9%. Высокий рост показали также серебро — на 14,1% и золото — на 9,5%.

Среди сельскохозяйственных товаров сильнее всего подорожало мясо домашней птицы: на бразильском рынке цена увеличилась на 15%. Цена свинины выросла примерно на 6,5%, овса — на 2,8%. Среди промышленной продукции наибольший рост продемонстрировала древесина: на фоне угроз США ввести пошлины ее стоимость на американском рынке поднялась на 11,9%. Одновременно подорожали поливинил (ПВХ) на 1,8% и сера на 0,3%.

Среди энергоносителей наиболее заметно подорожал уран — на 7,1%. В то же время самой подешевевшей продукцией в сентябре стали какао-бобы, цена на которые снизилась на 12,3%. В тройку лидеров по падению также вошли кофе сорта робуста (-11,7%) и литий (-7,7%).

Ранее экономист предупредил россиян о новой волне подорожания куриных яиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами