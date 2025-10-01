Названы самые подорожавшие в сентябре товары

Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

По данным бирж, стоимость этого металла за месяц выросла на 16,9%. Высокий рост показали также серебро — на 14,1% и золото — на 9,5%.

Среди сельскохозяйственных товаров сильнее всего подорожало мясо домашней птицы: на бразильском рынке цена увеличилась на 15%. Цена свинины выросла примерно на 6,5%, овса — на 2,8%. Среди промышленной продукции наибольший рост продемонстрировала древесина: на фоне угроз США ввести пошлины ее стоимость на американском рынке поднялась на 11,9%. Одновременно подорожали поливинил (ПВХ) на 1,8% и сера на 0,3%.

Среди энергоносителей наиболее заметно подорожал уран — на 7,1%. В то же время самой подешевевшей продукцией в сентябре стали какао-бобы, цена на которые снизилась на 12,3%. В тройку лидеров по падению также вошли кофе сорта робуста (-11,7%) и литий (-7,7%).

