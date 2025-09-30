На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Boeing планирует заменить лайнеры 737 MAX

WSJ: Boeing работает над заменой лайнерам 737 MAX
Максим Блинов/РИА Новости

Американская корпорация Boeing намерена выпустить новый узкофюзеляжный самолет, заменив им 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Так компания пытается восстановить свой бизнес, утраченный из-за проблем с безопасностью, пишет газета.

В публикации отмечается, что в 2025 году глава компании Келли Ортберг обсуждал с представителями Rolls-Royce Holdings в Великобритании двигатель для нового самолета. Следом он назначил руководителя разработки продукции в сегменте гражданской авиации, который до этого занимался созданием воздушного судна нового типа.

Также источники WSJ сообщили, что Boeing проектирует кабину экипажа нового узкофюзеляжного самолета. Отмечается, что на данный момент разработка воздушного судна находится на ранней стадии.

В компании заявили, что они сосредоточены на планах восстановления своей деятельности, поставки уже заказанных гражданских самолетов и сертификации анонсированных моделей воздушных судов.

В мае 2025 года в компании Boeing заявляли, что намерены возобновить поставки самолетов 737 Max в Китай в июне.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines купит новые самолеты Boeing после визита Эрдогана в США.

