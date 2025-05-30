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Общество
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В Boeing заявили о готовности увеличить производство самолетов 737 Max

Boeing возобновит поставки самолетов в Китай в июне
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Lindsey Wasson/AP

Компания Boeing возобновит поставки самолетов в Китай в июне, заявил главный исполнительный директор авиаконцерна Келли Ортберг. Об этом сообщает CNBS.

В публикации отмечается, что поставки были остановлены по инициативе китайской стороны.

Ортберг отметил, что Пекин дал понять, что готов принимать поставки самолетов.

Глава компании добавил, что в 2025 году Boeing планирует увеличить производство самолетов 737 Max, что потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации США. Ведомство запретило концерну собирать более 38 таких летательных аппаратов. Это произошло после инцидента с лайнером в январе 2024 года.

Ортберг заявил, что Boeing может увеличить производство самолетов 737 Max до 42 в месяц к середине года и до 47 в месяц к концу текущего года.

13 мая сообщалось, что Китай снял действовавший месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing после прорыва в торговых переговорах с США.

Ранее Трамп отреагировал на отказ Китая от самолетов Boeing.

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