Turkish Airlines купит новые самолеты после визита Эрдогана в США

Turkish Airlines приобретет 225 самолетов Boeing после визита Эрдогана в США
Shutterstock

Турецкая Turkish Airlines намерена пополнить свой флот 225 новыми самолетами Boeing. Об этом пишет The Independent.

Как сообщает издание, в авиакомпании пояснили, что в рамках соглашения планируется приобрести 75 самолетов Boeing B787-9 и B787-10. Кроме того, завершены переговоры с Boeing о приобретении 150 моделей 737-8/10MAX. Поставки запланированы на период с 2029 по 2034 год.

B787-9 и B787-10 — это передовые, экономичные дальнемагистральные самолеты, предназначенные для международных поездок, говорится в заявлении авиакомпании Turkish Airlines.

Объявление было сделано на следующий день после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. В рамках переговоров Эрдоган также планировал поднять вопрос о поставках истребителей F-35 и F-16, за которые Турция заплатила, но так их и не получила.

Ранее россияне массово пожаловались на новые правила Turkish Airlines.

