МТС запустил сервис для автоматической записи разговоров

Абоненты МТС смогут сохранять звонки и их текстовые расшифровки
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

МТС объявил о запуске сервиса «Интеллектуальная запись разговоров», который позволяет абонентам автоматически записывать входящие и исходящие вызовы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также услуга может предоставить текстовые расшифровки аудиозаписи. Предполагается, что это поможет пользователям не забывать важную информацию из разговоров.

Сервис доступен на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов и работает для звонков с абонентами любых операторов. После подключения услуги записи разговоров сохраняются в приложении «Мой МТС». Пользователь может удалять ненужные записи в разделе «Звонки».

Вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов отметил, что новое решение дополнило линейку голосовых сервисов МТС VoiceTech.

«Согласно опросу, который мы провели в этом году, 53% абонентов делают рукописные или телефонные заметки во время разговора. «Интеллектуальная запись разговоров» позволяет не упустить важные договоренности и экономит время», — сказал он.

По его словам, сервис уникален тем, что что для его работы пользователю не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, так как все звонки записываются в автоматическом режиме.

По данным исследования МТС, 63% абонентов предпочитают использовать для заметок смартфон, планшет или компьютер, а 51% записывают детали разговоров от руки. При этом женщины чаще мужчин делают заметки: среди них таких 66%, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 57%.

Исследование также выявило, что россияне описывают свои чувства во время разговоров. Почти четверть абонентов фиксируют свои эмоции, особенно это характерно для людей в возрасте 26–35 лет (28%), тогда как среди возрастной группы 46–55 лет таких всего 16%.

В компании уточнили, что подключить сервис можно в приложении «Мой МТС». Услуга доступна во всех регионах присутствия оператора. Первый месяц использования бесплатный, далее абонентская плата составит 99 рублей в месяц.

