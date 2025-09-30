Названы негативные последствия повышения возраста молодежи до 45 лет

Скорее всего, в России не примут закон о повышении возраста молодежи до 45 лет в 2025–2026 годы, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина. По ее словам, это чревато негативными последствиями.

«При повышении возрастной границы молодежного статуса возрастает риск усугубления проблемы старения населения. Поскольку число пенсионеров увеличивается быстрее, чем рождаемость, перенаправление ресурсов на поддержку молодых граждан может привести к снижению уровня пенсий и социальных выплат пожилым людям. Такое решение усложняет поддержание баланса между интересами разных поколений и увеличивает нагрузку на бюджет страны. Также люди, достигшие 45-летнего рубежа, часто воспринимают себя как зрелых личностей с устоявшимися жизненными приоритетами. Назначение их молодыми специалистами способно вызвать внутренний конфликт и дискомфорт, повлиять на самооценку и уверенность в собственных силах», — отметила Байгузина.

Поэтому, по ее мнению, вероятность принятия закона о повышении возраста молодежи до 45 лет остается низкой. По словам экономиста, правительство стремится поддерживать баланс интересов различных групп населения, учитывая экономическую целесообразность и общественное мнение. Несмотря на обсуждение подобных инициатив, принятие таких радикальных мер потребует серьезных обоснований и широкой общественной поддержки, подчеркнула эксперт.

По мнению Байгузиной, в 2025–2026 годы в России более вероятны точечные изменения законодательства, направленные на улучшение условий жизни отдельных категорий граждан, в том числе увеличение числа программ профессиональной переподготовки для пожилых работников или расширение возможностей трудоустройства людей предпенсионного возраста. Эти меры позволят смягчить негативные последствия изменений в возрастной структуре общества и сохранить стабильность экономики, уверена экономист.

Минтруд предложил поднять возраст молодежи до 40–45 лет 7 сентября. Глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов подчеркнул, что в настоящее время у россиян «сдвинулся» как возраст взросления, так и старения.

