В Совфеде рассказали, будут ли россиянам отключать интернет на неделю

Сенатор Епифанова исключила отключение в РФ интернета на неделю в 2025–2026 годы
true
true
true
close
Архив Совета Федерации

В России исключено полное недельное отключение интернета в 2025–2026 годах, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Так она прокомментировала предложение депутата Николая Арефьева отключать россиянам весь интернет на неделю.

«Такая вероятность исключена. Идея о временном отключении интернета для сохранения здоровья и снижения зависимости от игр пока не получила массовой поддержки и рассматривается скорее как тема для обсуждения. На данный момент в России уже применяются частичные ограничения интернета, однако полная изоляция рассматривается как слишком жесткая мера, которая может негативно повлиять на работу, образование и коммуникации в обществе. С точки зрения пользы кратковременные периоды без интернета действительно могут улучшить зрение и снизить психологическое напряжение, помогая бороться с чрезмерной зависимостью от сети», — отметила сенатор.

Однако, по мнению Епифановой, полностью отключать интернет на всю неделю для всех граждан — это несправедливо и экономически невыгодно, так как нарушит повседневную жизнь и доступ к важной информации. По словам сенатора, опыт стран, где вводились временные ограничения интернета ради безопасности, показывает, что такие меры зачастую вызывают больше проблем, чем пользы. Следовательно, введение подобных жестких ограничений в России маловероятно и может вызвать негативную реакцию общества, заключила Епифанова.

Арефьев 18 сентября предложил ввести временные ограничения на доступ к интернету в России. По его словам, сеть можно было бы отключать на неделю или хотя бы на выходные дни. Инициатор считает, что такая мера поможет сохранить здоровье граждан — снизить нагрузку на зрение и нервы, а также сократить число случаев игромании.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что предложение Арефьева никогда не будет поддержано профильным комитетом и фракцией «Единая Россия».

