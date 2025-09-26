На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РВБ будет развивать категорию «Красота» на Wildberries

«Рив Гош» запустил продажи на Wildberries
Shutterstock

Wildberries (РВБ) и сеть «Рив Гош» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн- и офлайн-ритейла для развития категории «Красота». В рамках сотрудничества товары сети стали доступны на маркетплейсе с возможностью самовывоза через сервис Click&Collect, сообщила пресс-служба РВБ.

Уточняется, что в онлайн-каталоге маркетплейса представлен ассортимент из более чем 12 тыс. позиций сети, включая декоративную и уходовую косметику, парфюмерию, аптечную косметику, а также товары для детей, сумки, обувь и аксессуары.

К сервису подключена вся сеть «Рив Гош» — магазины в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Покупатели могут оформить заказ на сайте или в приложении Wildberries и выбрать ближайший магазин для самовывоза.

Отмечается, что сеть стала первым крупным игроком в beauty-сегменте, представившим продукцию на Wildberries в формате Click&Collect. Сервис объединил онлайн-заказы с офлайн-выдачей что, как отмечают в РВБ, позволяет расширить возможности покупателей при выборе косметики и парфюмерии.

