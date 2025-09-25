Жителей Липецкой области предупредили о перебоях с бензином

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о возможных перебоях на части АЗС в регионе.

«Действительно, на отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов», — сообщил чиновник.

По словам Артамонова, сейчас эта проблема решается на федеральном уровне. Губернатор заявил, что критической ситуации с топливом в регионе нет, а спецтехника и экстренные службы обеспечены топливом.

«Прошу сохранять благоразумие и не ударяться в панику. Образ «бензинового ажиотажа» активно культивируется в том числе и нашими противниками как один из элементов информационной войны», — обратился к гражданам Артамонов.

18 сентября на НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после удара БПЛА.

В августе ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, Афипскому и Куйбышевскому НПЗ в Самарской области, Краснодарскому НПЗ в Краснодарском крае. 13 сентября атаке также подверглось предприятие «Башнефти». На следующий день глава Ленинградской области заявил о возгорании на территории завода КИНЕФ.

Ранее чиновники объяснили нехватку бензина в Нижегородской области.