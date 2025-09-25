На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Липецкой области предупредили о перебоях с бензином

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о возможных перебоях на АЗС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о возможных перебоях на части АЗС в регионе.

«Действительно, на отдельных АЗС могут возникать временные перебои. Это связано с логистическими сложностями при отгрузке топлива с некоторых нефтеперерабатывающих заводов», — сообщил чиновник.

По словам Артамонова, сейчас эта проблема решается на федеральном уровне. Губернатор заявил, что критической ситуации с топливом в регионе нет, а спецтехника и экстренные службы обеспечены топливом.

«Прошу сохранять благоразумие и не ударяться в панику. Образ «бензинового ажиотажа» активно культивируется в том числе и нашими противниками как один из элементов информационной войны», — обратился к гражданам Артамонов.

18 сентября на НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после удара БПЛА.

В августе ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, Афипскому и Куйбышевскому НПЗ в Самарской области, Краснодарскому НПЗ в Краснодарском крае. 13 сентября атаке также подверглось предприятие «Башнефти». На следующий день глава Ленинградской области заявил о возгорании на территории завода КИНЕФ.

Ранее чиновники объяснили нехватку бензина в Нижегородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами