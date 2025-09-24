Парикмахерам в России платят больше, чем они просят

В 2025 году 5% опрошенных женщин и 3% мужчин хотят сменить место работы и перейти в сферу услуг, в том числе стать парикмахерами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

По данным сервиса, медианная предлагаемая зарплата для парикмахеров в России в 2025 году равняется 98,6 тыс. рублей, что на 12% превышает показатель 2024 года. Зарплатные ожидания стилистов по волосам в 2025 году оказались скромнее и составляют 79,7 тыс. рублей в целом по России.

Больше всего парикмахерам готовы платить в Москве (предлагаемая зарплата составляет 133,9 тыс. рублей), Московской области (104,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (104,1 тыс. рублей) и Приморском крае (100 тыс. рублей). Меньше всего — в Ярославской области (55 тыс. рублей).

По информации сервиса, с начала 2025 года в России было открыто свыше 6 тыс. вакансий парикмахеров. Наибольшее количество из них размещено в Центральном (53% вакансий от всего объема по стране), Северо-западном (15%) и Приволжском федеральных округах (10%). Наименьший спрос на стилистов по волосам наблюдается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (3% и 0,4% вакансий соответственно).

«Сложность ситуации состоит в том, что парикмахеры все чаще выбирают работу на себя. Для этого они арендуют места в бьюти-коворкинге, отрывают собственный салон, а также могут стричь и делать прически на дому. У опытных мастеров образуется своя база клиентов. Они остаются с мастером, решившимся на «свободное плаванье». Другая сложность найма персонала в сфере красоты в том, что при поиске работы бьюти-мастера предпочитают пользоваться профессиональными связями, а не размещать резюме на открытых площадках», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

