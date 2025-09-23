На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил разобраться с сокращением помощи аграриям в ЛНР

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы ЛНР Леонида Пасечника на сокращение финансовой поддержки аграриев в республике и поручил разобраться с этой ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече в Кремле Пасечник доложил Путину, что в 2024 году на субсидии для сельхозпроизводителей было выделено 3 млрд рублей. По его словам, эти меры способствовали росту объемов производства в два раза и созданию дополнительных рабочих мест. В 2025-2027 годах запланировано выделить 5 млрд рублей, добавил глава ЛНР.

Владимир Путин указал на то, что в одном 2024 году на развитие агропромышленного комплекса республики было выделено больше средств, чем на следующие три года вместе взятые.

«2025-й, 2026-й, 2027 год - пять? Это же снижение. Надо посмотреть. Надо с Минсельхозом поработать», — поручил глава государства.

Как пояснил Пасечник, такие суммы связаны с тем, что в прошлые годы сельхозпроизводителей в республике «ставили на ноги очень активно». Но глава региона пообещал разобраться.

Ранее сообщалось, что засуха на юге России грозит потерей до 25% урожая зерновых и масличных культур.

