На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Засуха на юге России грозит потерей до 25% урожая зерновых и масличных культур

«Народный фермер»: аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи
true
true
true
close
Alexey Malgavko/Reuters

Аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Народный фермер» и региональные власти.

«В Ростовской области урожайность упала до 46 ц/га против 62 ц/га в прошлом году. В наиболее пострадавших районах пропашные культуры практически уничтожены», — заявил замглавы ассоциации Константин Юров.

В Краснодарском крае прогнозируют потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждают сокращение урожая на треть.

Госдума готовит обращение в Минсельхоз с требованием экстренной поддержки аграриев. Ведомство сохраняет общий прогноз по зернобобовым на уровне 135 млн тонн, отмечая хорошие показатели в Адыгее, Волгоградской области и ЦФО.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Новгородской области с 19 июля в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе.

18 июля в девяти районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине засухи.

Ранее дачникам рассказали, как спасти яблони от засухи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами