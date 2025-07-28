Засуха на юге России грозит потерей до 25% урожая зерновых и масличных культур

«Народный фермер»: аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи

Аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Народный фермер» и региональные власти.

«В Ростовской области урожайность упала до 46 ц/га против 62 ц/га в прошлом году. В наиболее пострадавших районах пропашные культуры практически уничтожены», — заявил замглавы ассоциации Константин Юров.

В Краснодарском крае прогнозируют потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждают сокращение урожая на треть.

Госдума готовит обращение в Минсельхоз с требованием экстренной поддержки аграриев. Ведомство сохраняет общий прогноз по зернобобовым на уровне 135 млн тонн, отмечая хорошие показатели в Адыгее, Волгоградской области и ЦФО.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Новгородской области с 19 июля в связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе.

18 июля в девяти районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации по причине засухи.

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