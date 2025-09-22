На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер создал тест для оценки инвестиционной грамотности

Сбер запустил тест «Инвестиционный IQ»
Depositphotos

Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ», он предназначен для широкой аудитории и доступен на платформе «СберСова». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что тест полезен как для новичков, так и для действующих инвесторов. Адаптивная механика предполагает индивидуальную траекторию прохождения — ответы пользователя на вопросы влияют на сложность последующих заданий. Это cспособствует более точной оценке, отметили в Сбере.

По итогам теста каждый участник получает оценку текущего уровня знаний, подсказки по вопросам, которые вызвали у него затруднение, а также индивидуальные рекомендации для дальнейшего обучения.

«Сегодня инвестирование становится частью повседневной финансовой культуры, и важно, чтобы у каждого человека были удобные и доступные инструменты для самооценки и развития своих знаний. «Инвестиционный IQ» помогает пользователям лучше понять свой уровень подготовки и сделать первые шаги к более осознанным инвестиционным решениям», — отметил директор направления финансовой грамотности блока «Управление благосостоянием» Сбера Арсен Манукян.

Cообщается, что тестирование можно пройти бесплатно. Время прохождения теста составляет 5-7 минут.

