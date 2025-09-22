Сбер создал тест для оценки инвестиционной грамотности

Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ», он предназначен для широкой аудитории и доступен на платформе «СберСова». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что тест полезен как для новичков, так и для действующих инвесторов. Адаптивная механика предполагает индивидуальную траекторию прохождения — ответы пользователя на вопросы влияют на сложность последующих заданий. Это cспособствует более точной оценке, отметили в Сбере.

По итогам теста каждый участник получает оценку текущего уровня знаний, подсказки по вопросам, которые вызвали у него затруднение, а также индивидуальные рекомендации для дальнейшего обучения.

«Сегодня инвестирование становится частью повседневной финансовой культуры, и важно, чтобы у каждого человека были удобные и доступные инструменты для самооценки и развития своих знаний. «Инвестиционный IQ» помогает пользователям лучше понять свой уровень подготовки и сделать первые шаги к более осознанным инвестиционным решениям», — отметил директор направления финансовой грамотности блока «Управление благосостоянием» Сбера Арсен Манукян.

Cообщается, что тестирование можно пройти бесплатно. Время прохождения теста составляет 5-7 минут.