Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов

FT: Британия хочет отменить визовые сборы для лучших специалистов
Global Look Press

Власти Великобритании рассматривают возможность отменить сборы при оформлении «визы талантов». Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает варианты привлечения лучших ученых, академиков и цифровых экспертов, чтобы стимулировать экономический рост Великобритании.

Издание обращает внимание на то, что власти Великобритании хотят сделать страну конкурентоспособной на фоне ужесточения иммиграционной политики в США.

Отмечается, что решение администрации президента США Дональда Трампа увеличить до $100 тыс. сборы на получение американской визы для специалистов стало дополнительным импульсом для сторонников преобразований среди британских властей.

Виза мировых талантов впервые появилась в Великобритании 20 февраля 2020 года. Она предназначена для талантливых и перспективных лиц, занятых в сфере науки, искусства, культуры или цифровых технологий, желающих работать в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Британия может обратиться за кредитом к МВФ из-за проблем в экономике.

