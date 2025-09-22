Великобритания может отменить визовые сборы для мировых талантов

Власти Великобритании рассматривают возможность отменить сборы при оформлении «визы талантов». Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает варианты привлечения лучших ученых, академиков и цифровых экспертов, чтобы стимулировать экономический рост Великобритании.

Издание обращает внимание на то, что власти Великобритании хотят сделать страну конкурентоспособной на фоне ужесточения иммиграционной политики в США.

Отмечается, что решение администрации президента США Дональда Трампа увеличить до $100 тыс. сборы на получение американской визы для специалистов стало дополнительным импульсом для сторонников преобразований среди британских властей.

Виза мировых талантов впервые появилась в Великобритании 20 февраля 2020 года. Она предназначена для талантливых и перспективных лиц, занятых в сфере науки, искусства, культуры или цифровых технологий, желающих работать в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Британия может обратиться за кредитом к МВФ из-за проблем в экономике.