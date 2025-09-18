На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Магните» продают продукты с истекшим сроком годности

«SHOT Проверка»: в «Магните» продают рыбу и кофе с истекшим сроком годности
Пикабу

В подмосковном «Магните» были обнаружены просроченные продукты, которые без проблем пробили на кассе. Сумма покупки составила 1199 рублей, сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

За десять минут проверки авторам поста удалось найти несколько категорий товаров с истекшим сроком годности: рыбу, сладости и кофе. Все они были выставлены на полках рядом со свежей продукцией.

На кадрах ролика видно, как сотрудники магазина реагируют на выявленное нарушение. Часть персонала пыталась оправдаться высокой нагрузкой и нехваткой работников, другие предпочли ограничиться формальными комментариями. Однако факт остается фактом: продукция с истекшим сроком годности попала в продажу, что прямо противоречит действующему законодательству, подчеркнули автора поста.

Эксперты напомнили, что в случае покупки просроченных товаров потребитель имеет право обратиться в администрацию магазина с требованием вернуть деньги, а также пожаловаться в Роспотребнадзор. Подобные обращения рассматриваются в установленном законом порядке и могут повлечь штрафы для торговых сетей в сумме до 300 тыс. рублей.

Ранее в Москве покупатель «Вкусвилла» оказался в больнице с пищевым отравлением.

