Силуанов заявил о надежности цифрового рубля

Цифровой рубль такой же крепкий и надежный, как обычный, интересен бюджетному процессу. Такое заявление сделал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Цифровой рубль абсолютно крепкий и надежный, не зависит от коммерческих банков. Мы говорим о том, что очень интересен для бюджетного процесса: отслеживаемость, контроль будет обеспечиваться на высоком уровне», — сказал он.

До этого доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что в России начнут внедрять технологию цифрового рубля на массовом уровне с 1 сентября 2026 года. По ее словам, подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля. Перечень статей определит кабмин совместно с Банком России.

Также ожидается, что к началу массового внедрения все крупные торговые сети и банки получат возможность совершать операции при помощи цифрового рубля.

Ранее депутат Госдумы первым получил зарплату в цифровых рублях.