Депутат Госдумы первым получил зарплату в цифровых рублях

Депутат Аксаков рассказал, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале сообщил, что первым в РФ получил зарплату в цифровых рублях.

Депутат рассказал, что протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля, и убедился, что соответствующая инфраструктура «работает как надо», операции проходят просто и удобно.

«Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете», — добавил Аксаков.

До этого доцент экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что технологию цифрового рубля на массовом уровне начнут внедрять с 1 сентября 2026 года.

По ее словам, подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля.

Ранее в Центробанке рассказали о планах по усилению контроля над цифровыми валютами.