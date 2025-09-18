На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе.

Финансист Смирнов: доллар будет стоить 83–84 рубля на следующей неделе
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар будет стоить 83–84 рубля на следующей неделе, евро — 98–100 рублей, юань — 11,6–11,8 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Общие факторы за рост курсов иностранных валют — ухудшение геополитического сентимента, восстановление в России спроса на зарубежную валюту под импорт и сокращение предложения валюты на рынке от экспортеров. Заседание Федеральной резервной системы 17 сентября, скорее всего, завершится снижением ставок на 0,25 процентного пункта. Финансовый рынок заранее заложил решение в цены. Из-за подготовки к зиме, импортных закупок и отпусков в России растет спрос на валюту», — отметил Смирнов.

Он также предсказал дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что также будет в перспективе способствовать снижению курса рубля.

17 сентября курс доллара превышал 82,2 рубля, евро — 97 рублей, юаня — 11,6 рубля. С января американская валюта подешевела к российской на 16%, европейская — на 8%, китайская — на ~13%.

Ранее экономист оценил вероятность резкого укрепления рубля до конца года.

