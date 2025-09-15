На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей смартфонов на iOS

Т-Банк добавил в свое приложение функцию бесконтактной оплаты iPhone
Depositphotos

Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей смартфонов на iOS. Для использования сервиса T-Pay клиентам необходимо обновить мобильное приложение банка, сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что T-Pay работает на основе технологии Bluetooth Low Energy (BLE) и совместим с «Вжух» от Сбера. Сервис доступен пользователям iPhone с версией iOS 16 и выше, установившим на устройство новое мобильное приложение Т-Банка (версия 7.19 и выше) и активировавшим Bluetooth на телефоне.

Возможность оплаты с помощью нового сервиса работает на терминалах Сбера, поддерживающих сервис «Вжух». До конца сентября оплата станет доступна на всех биометрических терминалах Сбера. Кроме того, до конца первого полугодия 2026-го технология будет поддерживаться на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка.

Cообщается, что для оплаты необходимо выбрать на главной странице банковского приложения опцию «Оплатить айфоном» и поднести смартфон к платежному терминалу. Средства будут списываться с выбранного счета. В банке отметили, что для ускорения процесса пользователи также могут создать специальную команду.

В банке добавили, что за оплату покупок рублями у партнеров по спецпредложениям клиентам будет начисляться кэшбэк до 30%, и до 15% — в выбранных категориях.

«Запуск T-Pay на iPhone возвращает пользователям привычный бесконтактный способ оплаты в офлайне за несколько секунд без необходимости доставать пластиковую карту. Наша главная задача — сделать платежный опыт всех наших клиентов одинаково удобным, простым и безопасным», — отметил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш.

В дальнейшем банк планирует ввести аналогичную функцию для индивидуальных предпринимателей — владельцев бизнес-карт Т-Банка.

