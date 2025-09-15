Россиянам напомнили об уязвимости всех банковских карт

Неуязвимых для списания средств средств банковских карт не существует, поскольку все карты предназначены именно для хранения средств и расчетов. Об этом напомнила аналитик финансового маркетплейса Банки.Ру Эряния Бочкина в интервью для агентства «Прайм».

«Не существует такого счета или карты, которые были бы на 100% неуязвимы для мошеннических действий», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что повышение порога доступа к некоторым инструментам повысит безопасность средств. Так, для того, чтобы вывести средства с брокерского счета мошенники должны не просто знать данные карты жертвы, но и получить доступ к инвестиционной платформе. Тем не менее, если человек передаст мошеннику пароли и коды подтверждения самостоятельно или они будут получены через вредоносные программы, этот барьер будет преодолен.

«Основной метод мошенничества сейчас — это социальная инженерия, когда преступник под видом сотрудника банка или следователя выманивает у вас конфиденциальные данные или убеждает перевести средства. Тип счета здесь не имеет значения», — подчеркнула она.

Бочкина призвала граждан помнить, что «безопасных счетов», на которые регулярно советуют перевести деньги мошенники, не существует, а лучшей защитой их средств будет их собственная бдительность и критическое мышление.

Ранее депутат рассказал, что россиян заставляют перезванивать на незнакомые номера.