На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал о своей роли в развитии исламского банкинга в РФ

Кадыров рассказал о востребованности исламского банкинга в Чечне
true
true
true
close
Shutterstock

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что был одним из инициаторов развития исламского банкинга в РФ. Этим он поделился с РИА Новости.

«Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским», — заявил он.

Помнению чиновника, из-за наличия спроса с течением времени практика исламского банкинга получит повсеместную поддержку в России.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России 1 сентября 2023 года и рассчитан на два года. Особенностями этого вида финансирования являются отсутствие процентных доходов, запрет на чрезмерный риск и вложения в определенные отрасли.

В декабре 2024 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в сентябре 2025 года эксперимент будет продлен на пять лет или переведен в режим регулярной практики.

Ранее в России увидели перспективу в исламском банкинге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами