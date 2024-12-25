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В России продлят эксперимент с внедрением исламского банкинга

Депутат Аксаков: эксперимент по внедрению исламского банкинга в России продлят
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Shutterstock

Эксперимент по внедрению в России исламского банкинга, начавшийся в 2023 году, продлят после сентября 2025 года, сообщил в разговоре с агентством РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, интерес к финансовым операциям, соответствующим нормам шариата, в России оказался довольно высоким. Эксперимент, по его словам, должны были прекратить в сентябре 2025 года, но, скорее всего, продлят еще на пять лет, а затем могут и вовсе сменить статус на постоянный.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга запустили в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Ислам запрещает мусульманам пользоваться стандартными банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. В исламской финансовой модели не выдаются займы под проценты, а оформляются рассрочка, лизинг или долевое финансирование.

В октябре «Ведомости» написали, что в России впервые заключили межрегиональную инвестиционную сделку по нормам шариата. Размер сделки составил 40 млн рублей. Она была заключена на платформе «Статус-инвест» 11 октября. Деньги передал чеченский фонд им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций финансовому дому «Амаль».

Ранее мусульманам в России разрешили некоторые операции с кешбэком.

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