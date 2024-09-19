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В России увидели перспективу в исламском банкинге

Замминистра Чебесков: объем рынка исламского банкинга может достичь ₽1 трлн

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Shutterstock

По оценкам ведомства, объем рынка исламского банкинга в стране может достичь триллиона рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, передает ТАСС.

Замминистра уточнил, что эксперимент по внедрению исламских финансов в РФ будет продолжен и станет одним из элементов стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

В настоящее время в реестр Центробанка входят 23 организации, работающие в соответствии с принципами исламского финансирования. За последние месяцы в нем зарегистрировались более 15 новых компаний. По словам Чебескова, всего потенциальных участников этого рынка насчитывается свыше 50, что свидетельствует об интересе бизнеса к данной модели.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России 1 сентября 2023 года и рассчитан на два года. Особенностями этого вида финансирования являются отсутствие процентных доходов, запрет на чрезмерный риск и вложения в определенные отрасли.

Ранее в ЦБ внесли изменения в эксперимент по исламскому банкингу.

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