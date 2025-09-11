На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший мэр Новосибирска стал главой совета директоров АО «Сибпроектнииавиапром»

Экс-мэр Новосибирска Локоть возглавил совет директоров АО «Сибпроектнииавиапром»
Telegram-канал «Анатолий Локоть»

Бывший мэр Новосибирска и первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть стал председателем совета директоров АО «Сибпроектнииавиапром», связанного с экс-депутатом Госдумы Александром Абалаковым. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

По данным редакции, Локоть уже более года работает в компаниях, связанных с Абалаковым. Год назад, когда эта информация стала известна изданию, его корреспондент он обратился к Локтю за комментарием о новом месте работы, но экс-мэр не дал ответа.

Близкие к Локтю источники отмечали, что он уже тогда получил предложение возглавить совет директоров одной из компаний, связанных с Абалаковым. По их словам, в тот период экс-мэр еще не исключал переход в федеральные структуры на госдолжность, поэтому предпочитал сохранять неофициальный статус и не раскрывать информацию о месте работы.

22 августа руководитель Росавиации Дмитрий Ядров стал председателем совета директоров аэропорта Домодедово. В пресс-службе ведомства отметили, что перед новым составом совета директоров стоят цели финансового оздоровления воздушной гавани, повышения эффективности ее работы, роста значимости для российской авиации.

Ранее сообщалось, что экс-супруг основательницы Wildberries войдет в руководство «М.Видео».

