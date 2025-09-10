Россиян призвали уведомлять банки о смене номера телефона заранее

Россиянам нужно заранее уведомлять банки, чтобы не столкнуться с ограничениями на снятие наличных в банкоматах, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Потребители банковских услуг могут столкнуться с временными ограничениями при снятии наличных из-за новых правил, так как банки будут блокировать операции, если поведение клиента покажется подозрительным. Вероятность таких случаев существует, например, при нетипичных операциях — снятии денег в необычное время или месте, крупных суммах или смене номера телефона. Чтобы избежать неприятностей, важно заранее уведомлять банк о смене контактных данных, бережно относиться к безопасности телефона и внимательно реагировать на уведомления от банка. Банки, в свою очередь, должны улучшать точность выявления мошенничества, оперативно информировать клиентов и быстро снимать ограничения при подтверждении легитимности операций», — отметила Епифанова.

По ее словам, банкам и государственным органам следует внедрять современные технологии для предупреждения мошенничества, а также развивать сервисы, позволяющие доверенным лицам помогать в подтверждении операций. Сенатор подчеркнула, что это позволит повысить безопасность без излишних неудобств для потребителей.

Епифанова призвала обучать персонал банков и обеспечивать прозрачное общение с людьми о причинах ограничений. Пользователям банковских услуг сенатор рекомендовала не передавать свои банковские данные посторонним, тщательно следить за защитой своих гаджетов и при возникновении ограничений вовремя обращаться в банк для их снятия.

С 1 сентября банки получили право временно блокировать выдачу наличных свыше 50 тыс. рублей, если операция покажется им подозрительной или будет нехарактерной для клиента. Ограничение вводится на срок до 48 часов. При необходимости получить сумму в этот период можно будет в офисе банка, предъявив паспорт.

Ранее ЦБ обязал банки сообщать россиянам причины блокировок их счетов и карт.