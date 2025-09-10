Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак для продажи пива

Компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, который позволит ей заниматься производством и продажей пива, чая, шоколада и другой продукции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роспатента.

Там указано, что заявка на регистрацию знака была подана 28 декабря 2024 года. При этом, в ведомстве ее утвердили только 4 сентября текущего года.

Сообщается, что новый товарный знак китайской компании включает в себя четыре класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — № 26, № 30, № 31, № 32, в соответствии с которыми можно производить и продавать разные категории товаров, включая декоративные изделия, товары для волос, напитки (пиво и соки) и продукты питания (чай, кофе, мед, мороженое и шоколад). Кроме того, технологичная компания сможет продавать овощи, ягоды и фрукты.

31 июля ставропольская компания подала заявку на регистрацию в Роспатенте бренда «Лабубу», чтобы продавать алкогольные напитки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе Rusprofile. В случае успешной регистрации организация сможет выпускать вина, ликеры, сакэ и другие алкогольные напитки, названные именем игрушечного монстра.

Ранее в российских магазинах появилось северокорейское пиво.