В России хотят продавать водку «Лабубу»

Ставропольская компания хочет зарегистрировать в Роспатенте бренд «Лабубу», чтобы продавать алкогольные напитки. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе Rusprofile.

«По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания «Лоза Ставрополья» 28 июля подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лабубу» и Labubu. В случае успешной регистрации организация сможет выпускать вина, ликеры, сакэ и другие алкогольные напитки, названные в честь игрушечного монстра», — сообщили в сервисе.

В заявке в Роспатент, которая имеется в распоряжении «Газеты.Ru», также указаны водка, зельцеры, биттеры и джин. Компания, занимающаяся производством вина из винограда, была зарегистрировала в 2012 году. В 2024 году выручка организации составила 356 млн рублей, прибыль — 7,3 млн рублей.

В Rusprofile напомнили, что ранее заявку на регистрацию товарного знака LABUBU подала косметическая компания «Натура Сиберика», а в Казани именем монстра назвали микрокредитную организацию.

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