Аналитик назвал главные ошибки держателей кредиток

Freepik.com

Одной из ловушек кредитных карт является длительный льготный период, когда держатель может оплачивать только минимальный платеж или отложить погашение. Об этом Pravda.Ru рассказал экономист и финансовый аналитик Александр Лежава.

По его словам, в результате после окончания этого периода банки начисляют высокие штрафные проценты, из-за чего задолженность быстро увеличивается. Эксперт отметил, что зачастую люди неправильно оценивают свои возможности по погашению долгов.

«Часто люди берут кредит, не оценивая свои возможности по его погашению. Некоторые просто не просчитывают, как и из чего будут отдавать деньги, хотя им предлагают посчитать платежи. Есть и те, кто вынужден использовать кредиты для закрытия текущих потребностей — это уже осознанный шаг, а не ловушка», — добавил Лежава.

В исследовании финансового маркетплейса Банки.ру (есть у «Газеты.Ru») до этого говорилось, что чаще всего кредитные карты используют молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (53%). Почти половине клиентов банков (49%) кредитка нужна для совершения покупок. Снятие наличных интересует 32% клиентов, кешбэк и бонусы — 19%. Самой востребованной категорией бонусных программ оказались ежедневные покупки (супермаркеты, аптеки, одежда, детские товары) — 42%.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали по кредитным картам более 500 млрд рублей.

