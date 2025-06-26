В России просрочка по кредитным картам достигла рекорда

Просрочки по кредитным картам в России продолжают расти — на конец мая 2025 года более 8,3 млн карт имели задолженность свыше 90 дней. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

Общая сумма таких долгов составила почти 576 млрд рублей. Год назад этот показатель был ниже — около 427 млрд, отметили исследователи.

Аналитики обратили внимание, что задержки с выплатами наблюдаются не только по «долгим» просрочкам, но и по краткосрочным — на 30 и 60 дней. В целом доля проблемных кредиток достигла 12% от всех выданных, а их долги составляют более 11% от всего «карточного» портфеля банков.

Эксперты связывают ситуацию с высокой закредитованностью граждан и тем, что в 2024 году банки активно выдавали кредитки. Люди брали карты, чтобы покрывать повседневные расходы, а сбережения хранили на депозитах. Сейчас многие из этих кредитов «созрели», и пошли массовые невыплаты.

Кроме того, банки со своей стороны стали осторожнее: они меньше выдают новые кредиты, особенно наличными, из-за ужесточенного регулирования. Это мешает россиянам перекредитоваться, и они ищут деньги в других местах, например, в ломбардах — по данным ЦБ, за 2024 год такие займы выросли на 25%.

Отдельно эксперты указывают, что все больше молодых людей сталкиваются с просрочками — часто это их первый опыт с кредитами, и не все справляются с финансовой нагрузкой.

По прогнозам, число россиян, не выплачивающих долги по кредитным картам, может достичь почти 4 млн уже к концу первого полугодия.

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