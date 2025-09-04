В Сбере назвали условия для оживления инвестиций в частном секторе

Ведяхин: Сбер ожидает снижения ключевой ставки до 12% в 2026 году

Для оживления инвестиционной активности в частном секторе нужно вернуться к ключевой ставке порядка 12%, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

«Это прежде всего сегменты промышленности и сектора, ориентированные на внутренний спрос. В 3–4 кварталах 2025 года мы ждем темпов роста около нуля или слабо отрицательных», — сказал он.

Ведяхин добавил, что в Сбере ожидают снижения ключевой ставки до 12% в 2026 году.

Напомним, ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».