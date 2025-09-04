На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, каким будет курс биткоина на следующей неделе

Аналитик Потапов: курс биткоина превысит $120 тыс. на следующей неделе
true
true
true
close
Shutterstock

Биткоин будет стоить более $120 тыс. на следующей неделе, спрогнозировал старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

«Биткоин с середины августа находится под давлением, скорректировавшись с исторических максимумов в $124 тыс. до $107 тыс. На текущий момент котировки удержались на уровне поддержки $108–109 тыс., демонстрируя признаки восстановления. В ближайшие недели ожидаем постепенное восстановление котировок в направлении $120 тыс. Дальнейшая динамика будет определяться выходящей макроэкономической статистикой и решением Федеральной резервной системы США по процентной ставке», — отметил Потапов.

Он уточнил, что инвесторы постепенно переключаются с вложений в биткоины на сбережения в других криптовалютах, например, Ethereum. На неделе с 18 по 25 августа был зафиксирован второй крупнейший отток с марта из биткоинов — $1,18 млрд против $241 млн по ETH. Дополнительным сигналом стало снижение доминации биткои на на рынке криптовалют ниже 60%, что подтверждает перераспределение ликвидности в пользу альткоинов, подчеркнул Потапов.

По его словам, на следующей неделе ключевыми драйверами рынка криптовалют в новостной повестке станут публикация данных по рынку труда США и предстоящее заседание ФРС 17 сентября. Фьючерсы закладывают свыше 90% вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов, что поддерживает оптимизм инвесторов и ограничивает глубину текущей коррекции, заключил эксперт.

3 сентября биткоин стоил более $111,7 тыс. С начала 2025 года криптовалюта подорожала примерно на 18%. По данным на 1 января 2025 года, его стоимость составляла около $94,4 тыс.

Ранее в России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте.

