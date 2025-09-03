На ВЭФ обозначили ориентиры по развитию креативной экономики России

В России будет запущена новая платформа — российских международных креативных сезонов. Об этом на полях Восточного экономического форума на сессии «Инвестиции в креатив: от локального успеха к глобальному признанию» сообщила глава Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде.

По ее словам, инициатива должна стать механизмом продвижения отечественных проектов, создания цепочек совместного производства и повышения инвестиционной привлекательности страны.

Уточняется, что первая конференция в рамках программы пройдет 8–9 октября в Санкт-Петербурге, сбор заявок стартует в Москве. В дальнейшем к проекту подключатся регионы. Планируется представить ключевые экспортные инициативы по всем 16 направлениям креативной экономики, при этом в фокусе окажутся отрасли, формирующие около трети сектора. К участию в деловой программе будут привлечены более 20 государств.

По данным АСИ, доля креативной экономики в ВВП России выросла с 3,5% в 2023 году до 4,1% в 2024-м. К 2030 году планка установлена уже на уровне 6%. В отрасли работают около 4,6 млн человек, а число задействованных организаций превышает 700 тыс. Наибольший вес в структуре занимает сегмент программного обеспечения, показывающий темпы роста в 1,7 раза выше среднеэкономических.

Подчеркивается, что с 2021 по 2023 год стоимость нематериальных активов увеличилась в 2,5 раза. Лидерами по выручке остаются ИТ, мода, реклама, архитектура, гастрономия и медиа. Самая динамичная положительная динамика наблюдается в гастрономии, музыке, сфере культурного наследия и индустрии развлечений. Инвестиции за два года выросли почти вдвое, преимущественно в программное обеспечение, медиа, исполнительское искусство, архитектуру и урбанистику.

Отдельный акцент был сделан на развитии сектора в Дальневосточном регионе. В Якутии с 2018 года на инфраструктуру направлено около 7 млрд рублей, дополнительно 1,3 млрд привлечено через фонд цифрового контента. Республика вошла в тройку кинокластеров страны. В Хабаровском крае формируется центр анимации с ориентацией на азиатский рынок, а на Сахалине принята дорожная карта развития гастрономического направления. По данным, инвестиции в основной капитал креативных организаций ДФО за 2017–2023 годы увеличились почти в 10 раз.

Также в рамках сессии эксперты обсудили роль креативных индустрий в усилении культурного суверенитета России, продвижении национального бренда страны и расширении экспортного потенциала. Особое внимание было уделено интеграции в международные форматы сотрудничества, включая БРИКС и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.