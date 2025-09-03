На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Международный Альянс по ИИ расширится

Ведяхин: 8 заявок на присоединение к Альянсу по ИИ находятся на утверждении
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Сразу 8 заявок на вступление в международный Альянс по ИИ (AI Alliance Network) находятся на утверждении, а еще 25 – в проработке, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что участники альянса развивают совместные образовательные программы для подготовки специалистов в сфере ИИ.

«Также члены альянса обмениваются опытом регулирования и продвигают человекоцентричные подходы к управлению технологиями», — добавил он.

Всего на сегодняшний день в альянс входят 17 отраслевых ассоциаций из 14 стран мира.

К альянсу также присоединились участники вне БРИКС, среди которых ассоциации и университеты Азербайджана, Белоруссии, Чили, Кубы, Сербии и других стран.

Напомним, международный Альянс по ИИ (AI Alliance Network) был создан в 2024 году.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами