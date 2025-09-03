Международный Альянс по ИИ расширится

Ведяхин: 8 заявок на присоединение к Альянсу по ИИ находятся на утверждении

Сразу 8 заявок на вступление в международный Альянс по ИИ (AI Alliance Network) находятся на утверждении, а еще 25 – в проработке, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках ВЭФ.

Он отметил, что участники альянса развивают совместные образовательные программы для подготовки специалистов в сфере ИИ.

«Также члены альянса обмениваются опытом регулирования и продвигают человекоцентричные подходы к управлению технологиями», — добавил он.

Всего на сегодняшний день в альянс входят 17 отраслевых ассоциаций из 14 стран мира.

К альянсу также присоединились участники вне БРИКС, среди которых ассоциации и университеты Азербайджана, Белоруссии, Чили, Кубы, Сербии и других стран.

Напомним, международный Альянс по ИИ (AI Alliance Network) был создан в 2024 году.