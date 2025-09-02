На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере предложили строить центры киберзащиты в Бразилии и Индии

Станислав Кузнецов: технологии кибербеза могут стать важной статьей экспорта
СБЕР

Россия успешно противостоит беспрецедентному давлению хакеров со всего мира, заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума.

По его словам, за годы противостояния киберугрозам российские компании, включая Сбер, разработали собственные эффективные решения в области кибербезопасности, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта. Он считает, что такого опыта, как у России, нет ни у кого в мире.

«На нашем портале по киберграмотности «Кибрарий» мы запустили «умный» помощник от Сбера по безопасности — это квинтэссенция многолетнего опыта банка по практической кибербезопасности. За строкой ввода скрыта интеллектуальная мощь тысяч специалистов по кибербезопасности, сотни терабайт данных и передовые алгоритмы искусственного интеллекта», — отметил Кузнецов.

Он уточнил, что помощник обучен нормативной базе РФ, описаниям уязвимостей, стандартам и лучшим практикам по кибербезопасности. Его знания соответствуют международным сертификациям, таким как CISSP, CISA, CISM, CEH и другим. Также на портале доступна карта знаний CISO и другие материалы для экспертов.

«Российские технологии кибербезопасности могут стать одной из важных статей экспорта наряду с нефтью и газом. Особенно перспективным видятся рынки стран БРИКС», — добавил Кузнецов.

Он также отметил актуальность вопроса кибербезопасности и отказа от западных решений в странах глобального Юга.

«Наша страна строит атомные станции для дружественных государств. Почему бы нам с тем же успехом не строить центры киберзащиты в Бразилии, Индии и других странах? На данном историческом этапе у России есть шанс встать в авангарде построения новой архитектуры кибербезопасности на пространстве БРИКC c перспективой расширения на все страны глобального Юга», — сказал Кузнецов.

По его мнению, созданная в России технологическая база позволяет активизировать этот процесс, что укрепит цифровые суверенитеты России и других стран, участвующих в создании новой архитектуры кибербезопасности.

ВЭФ-2025
