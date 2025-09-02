Акции «Газпрома» резко выросли на фоне подписания меморандума с Китаем

Акции «Газпрома» выросли на 1,11 % после подписи меморандума по «Силе Сибири-2»

Акции «Газпрома» (GAZP) подорожали на 1,11% и на пике достигли 136,41 рубля за бумагу. Об этом говорится на сайте биржи MOEX.

К 07:59 по московскому времени рост замедлился до 0,69%, бумаги торговались на уровне 135,84 рубля.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопроводах «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

