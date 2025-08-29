На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» погасит 76 млн квазиказначейских акций

Акции Лукойла резко выросли на фоне решения о погашении квазиказначейских бумаг
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Совет директоров «Лукойла» принял решение погасить 76 млн квазиказначейских акций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В публикации говорится, что в результате решения Совета директоров, при расчете дивидендов такие акции не будут учитываться.

При этом цена акции компании на торгах Мосбиржи 29 августа взлетела выше 6500 рублей за бумагу. На пике бумаги дорожали на 5,12% и торговались на уровне 6595 рублей за акцию.

После объявления погашения квазиказначейских акций в индексе наблюдалось заметное движение, он превысил уровень 2900 пунктов.

Компания Лукойл является одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Ранее в России зафиксировали рост числа инвесторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами