«Лукойл» погасит 76 млн квазиказначейских акций

Акции Лукойла резко выросли на фоне решения о погашении квазиказначейских бумаг

Совет директоров «Лукойла» принял решение погасить 76 млн квазиказначейских акций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В публикации говорится, что в результате решения Совета директоров, при расчете дивидендов такие акции не будут учитываться.

При этом цена акции компании на торгах Мосбиржи 29 августа взлетела выше 6500 рублей за бумагу. На пике бумаги дорожали на 5,12% и торговались на уровне 6595 рублей за акцию.

После объявления погашения квазиказначейских акций в индексе наблюдалось заметное движение, он превысил уровень 2900 пунктов.

Компания Лукойл является одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

