В России зафиксирован рост числа инвесторов

В течение первых шести месяцев текущего года число россиян, открывших брокерский счет, на 30% превзошло показатели за аналогичный период прошлого года. Также инвесторы чаще отдавали предпочтение длинным облигациям с фиксированным купоном, при этом доля акций в объеме нетто-покупок за второй квартал увеличилась до 22%. Об этом на основании собственного исследования сообщили СберИнвестиции.

В Сбере добавили, что за первые полгода инвесторы размещали на брокерских счетах на 44% больше средств, чем за тот же период 2024 года, одновременно поступление средств на ИИС увеличилось в пять раз. В банке считают, что тренд может быть обусловлен ростом активности региональных инвеcторов.

Также в Сбере отметили снижение количества флоатеров и рост размещений облигаций с фиксированным купоном. Тенденцию банк объяснил рядом факторов: ожиданиями понижения ключевой ставки, смягчением денежно-кредитной политики и ослаблением проинфляционных и геополитических рисков. По итогам во втором квартале нетто-покупки облигаций на Мосбирже упали примерно на 25% по сравнению с первым кварталом.

Кроме того, Сбера зафиксировал рост интереса клиентов к замещающим облигациям. И в первом, и во втором кварталах их нетто-покупки вдвое больше, чем в четвертом квартале 2024 года. В финансовой организации считают, что тренд вызван стремлением инвесторов заработать на вероятном снижении рубля во втором полугодии.

Одновременно банк зафиксировал существенное увеличение интереса россиян к акциям. Если в четвертом квартале прошлого года чистый приток в них составил 1,7 млрд рублей, в первом квартале 2025 года он достиг 15 млрд, во втором — 29 млрд.

«Среди эмитентов по этому показателю лидируют Лукойл, X5, ВТБ, Газпром и Интер РАО. По объему активов в портфелях инвесторов в тройке самых популярных — Сбер, Лукойл и Газпром», — руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

Она добавила, что в дальнейшем рост интереса к акциям может быть обусловлен растущей ролью миноритариев как совладельцев бизнеса через запуск проектов, способствующих вовлечению инвесторов в развитие крупных компаний.