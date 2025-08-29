Bloomberg узнал о росте экономики КНДР благодаря России и Китаю

Экономика Северной Кореи выросла в 2024 году самыми быстрыми темпами с 2016 года, так как лидер страны Ким Чен Ын стал укреплять отношения с Россией, а торговля с Китаем продолжает развиваться. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на данные Центрального банка Южной Кореи.

Отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) КНДР вырос в прошлом году на 3,7% в сравнении с предыдущим годом, что, по информации агентства, обусловлено ростом в тяжелой промышленности и строительстве.

Также, отмечает Bloomberg, экономический рост КНДР обеспечили тяжелая и химическая промышленность, увеличившись на 10,7% по сравнению с 2023 годом. В отчете южнокорейского банка говорилось об увеличении производства первичных металлов, в том числе железа, меди, никеля, стали и алюминия.

Агентство указывает, что Китай на протяжении долгого времени поддерживал экономику Северной Кореи, которая пострадала от санкций, обеспечивая ключевые поставки и рынок сбыта для товаров и материалов Пхеньяна.

Bloomberg напоминает, что Ким Чен Ын планирует отправиться в Китай 3 сентября, чтобы принять участие в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. В мероприятии примут участие китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Ранее Трамп предложил провести саммит Южной Кореи и КНДР.