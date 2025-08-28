На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каким будет курс доллара в начале сентября

Экономист Зельцер предсказал доллар по 82 рубля в начале сентября
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В начале сентября курс доллара составит 82 рубля, евро — 95 рублей, юаня — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Завершается последняя неделя лета, и курсы иностранных валют вряд ли сильно отойдут от текущих уровней на фоне окончания налогового периода. А вот с приходом осени есть повышенная вероятность укрепления зарубежных валют — участники финансового рынка будут закладывать очередное снижение ключевой ставки ЦБ, и послабление денежно-кредитной политики значится фактором против рубля. А нормативы возврата выручки экспортеров уже обнулены. Спрос на валюту под импорт повысится, а предложение валюты на рынке от экспортеров сократится», — отметил Зельцер.

К концу осени он ожидает доллар по 85-90 рублей, евро — по 95-100 рублей, юань — по 11,5-12 рублей.

По данным Investing.com, 27 августа доллар стоил более 80 рублей, евро — 92 рубля, юань — 11,17 рубля. С начала года американская валюта подешевела к российской примерно на 30%, европейская — примерно на 22%, китайская — почти на 28%.

Ранее россиян предупредили об ослаблении рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами