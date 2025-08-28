Стало известно, каким будет курс доллара в начале сентября

В начале сентября курс доллара составит 82 рубля, евро — 95 рублей, юаня — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Завершается последняя неделя лета, и курсы иностранных валют вряд ли сильно отойдут от текущих уровней на фоне окончания налогового периода. А вот с приходом осени есть повышенная вероятность укрепления зарубежных валют — участники финансового рынка будут закладывать очередное снижение ключевой ставки ЦБ, и послабление денежно-кредитной политики значится фактором против рубля. А нормативы возврата выручки экспортеров уже обнулены. Спрос на валюту под импорт повысится, а предложение валюты на рынке от экспортеров сократится», — отметил Зельцер.

К концу осени он ожидает доллар по 85-90 рублей, евро — по 95-100 рублей, юань — по 11,5-12 рублей.

По данным Investing.com, 27 августа доллар стоил более 80 рублей, евро — 92 рубля, юань — 11,17 рубля. С начала года американская валюта подешевела к российской примерно на 30%, европейская — примерно на 22%, китайская — почти на 28%.

