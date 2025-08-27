Аналитик назвал препятствия для ограничения трат на ЖКУ 10% от дохода

Вероятность, что в России ограничат расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги 10% от их дохода, низкая. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик и бизнес эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, инициатива в случае ее реализации повлечет колоссальную финансовую нагрузку на федеральный бюджет — до 3 трлн рублей в год.

В ЛДПР 26 августа выступили с предложением ограничить 10% траты россиян на оплату ЖКУ, после которой сумма будет компенсироваться со стороны государства. Законопроект в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

«На первый взгляд, инициатива выглядит привлекательно: она обещает снизить бремя расходов для миллионов россиян, особенно тех, кто живет за чертой бедности или испытывает финансовые трудности. Однако, за привлекательной социальной оболочкой скрываются серьезные риски, которые ставят под сомнение реализуемость и целесообразность законопроекта в его текущем виде. Действующая система субсидий, ограничивающая помощь 22% от дохода, оставляет за бортом значительную часть нуждающегося населения. Однако, оптимизм быстро улетучивается при детальном рассмотрении финансовых, инфляционных и административных последствий», — отметил Трепольский.

По его словам, главная проблема – колоссальная финансовая нагрузка на федеральный бюджет, и экспертные оценки варьируются от 2 до 3 трлн рублей ежегодно. Трепольский подчеркнул, что это сопоставимо с расходами на оборону или социальную политику, что делает реализацию проекта практически невозможной без кардинального пересмотра бюджетных приоритетов. По мнению аналитика, необходимо разработать детальную финансовую модель, учитывающую региональные особенности и потенциал экономии на других статьях бюджета, чего пока не наблюдается.

Эксперт добавил, что перенос ответственности за оплату ЖКУ на федеральный уровень может привести к ослаблению контроля за ростом тарифов. Региональные власти и поставщики услуг могут быть менее заинтересованы в оптимизации расходов, что в итоге спровоцирует ускорение инфляции в секторе ЖКУ, предположил Трепольский. По его мнению, механизмы контроля и предотвращения такого сценария в законопроекте отсутствуют.

Эксперт уточнил, что массовый поток заявлений потребует создания эффективной системы обработки и проверки данных. Отсутствие четкого механизма распределения средств и обработки заявок может привести к бюрократическим проволочкам и длительному ожиданию помощи, что нивелирует положительный эффект от законопроекта, заключил Трепольский.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев допустил, что коммуналка в России не подорожает в ближайшие полгода.