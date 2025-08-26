Студенты-медики трехкратно компенсируют обучение за нежелание работать по специальности

Министерство здравоохранения России предложило студентов, поступающих на бюджетные места, обязать целевому обучению. За отказ от отработки Минздрав выступил с инициативой обязать бюджетников в трехкратном размере компенсировать обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В рамках новых инициатив планируется сделать все бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования целевыми. Студенты, поступающие на такие программы за государственный счет, будут обязаны заключать договор о целевом обучении, что позволит государству более эффективно управлять подготовкой кадров и гарантировать их дальнейшую работу в системе здравоохранения», – сообщили в Министерстве здравоохранения.

Это означает, что поступившим на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам придется заключать договоры на отработку после обучения.

«Обучающиеся будут обязаны подписывать соответствующие соглашения», – уточнили чиновники.

Сообщается также, что инициатива уже получила одобрение комиссии по законопроектной деятельности правительства РФ. В итоге предполагается внести соответствующие изменения в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации».

