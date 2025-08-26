На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студенты-медики трехкратно компенсируют обучение за нежелание работать по специальности

Минздрав предлагает обязать студентов-медиков трехкратно компенсировать отказ от отработки
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Удмуртии

Министерство здравоохранения России предложило студентов, поступающих на бюджетные места, обязать целевому обучению. За отказ от отработки Минздрав выступил с инициативой обязать бюджетников в трехкратном размере компенсировать обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В рамках новых инициатив планируется сделать все бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования целевыми. Студенты, поступающие на такие программы за государственный счет, будут обязаны заключать договор о целевом обучении, что позволит государству более эффективно управлять подготовкой кадров и гарантировать их дальнейшую работу в системе здравоохранения», – сообщили в Министерстве здравоохранения.

Это означает, что поступившим на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам придется заключать договоры на отработку после обучения.

«Обучающиеся будут обязаны подписывать соответствующие соглашения», – уточнили чиновники.

Сообщается также, что инициатива уже получила одобрение комиссии по законопроектной деятельности правительства РФ. В итоге предполагается внести соответствующие изменения в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения 16-ти вузам, в том числе НИУ-ВШЭ и МИСИС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами