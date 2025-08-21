На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing

Чемезов назвал МС-21 более комфортным, чем Airbus и Boeing
true
true
true
close
Пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

Отечественный самолет МС-21 превосходит своих западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing по современности и комфорту, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, у МС-21 более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки. Кроме того, глава «Ростеха» сравнил уровень технической новизны этих самолетов. Если на этапе разработки уровень технической новизны по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 – 40%, то у МС-21 этот параметр составляет 70%.

«Мы используем композитные материалы в силовых конструкциях, в частности в крыле. Конкуренты о таких решениях в этом классе машин еще только думают», — отметил Чемезов.

В августе на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Чемезов сообщил, что «Ростех» начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году. На данный момент самолет МС-21 с российскими системами совершил 19 полетов в подмосковном Жуковском в рамках сертификационных испытаний. Всего борт провел в воздухе 74 часа.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, разработанный ПАО «Яковлев» в составе ОАК «Ростеха» для замены импортных аналогов Boeing 737 и Airbus A320. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа «Аэрофлот», которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что Boeing загорелся во время вылета с острова Корфу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами