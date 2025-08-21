Чемезов сравнил МС-21 с Airbus и Boeing

Отечественный самолет МС-21 превосходит своих западных конкурентов, таких как Airbus и Boeing по современности и комфорту, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, у МС-21 более широкие проходы между креслами, большие иллюминаторы, более просторные багажные полки. Кроме того, глава «Ростеха» сравнил уровень технической новизны этих самолетов. Если на этапе разработки уровень технической новизны по программе Airbus 320neo составлял 18%, Boeing 787 – 40%, то у МС-21 этот параметр составляет 70%.

«Мы используем композитные материалы в силовых конструкциях, в частности в крыле. Конкуренты о таких решениях в этом классе машин еще только думают», — отметил Чемезов.

В августе на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Чемезов сообщил, что «Ростех» начнет серийное производство российских самолетов МС-21 для гражданских нужд в 2026 году. На данный момент самолет МС-21 с российскими системами совершил 19 полетов в подмосковном Жуковском в рамках сертификационных испытаний. Всего борт провел в воздухе 74 часа.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, разработанный ПАО «Яковлев» в составе ОАК «Ростеха» для замены импортных аналогов Boeing 737 и Airbus A320. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа «Аэрофлот», которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200. Авиаперевозчик рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что Boeing загорелся во время вылета с острова Корфу.